«Боюсь все испортить». Жена Александра Петрова «примерила» короткую стрижку

Осенью 2023-го популярный российский актер Александр Петров женился на девушке по имени Виктория. Пара сыграла красивую свадьбу и сразу стала думать о детях. И долго ждать не пришлось: уже весной 2025-го у супругов родился сын. Малыша назвали Федором.

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Сейчас Виктория вовсю наслаждается материнством, но не забывает и про социальные сети. Молодая мама регулярно общается с подписчиками своего блога. Девушка охотно делится трогательными семейными кадрами, показывает подрастающего малыша и, конечно, публикует личные фото. Как раз накануне она призналась фолловерам в жгучем желании изменить внешность.

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Супруга звезды сериала «Полицейский с Рублевки» мечтает о каре. Чтобы проверить, пойдет ли ей такая длина, Виктория просто собрала волосы сзади и покрутилась на камеру. Получилось убедительно. Однако отрезать локоны девушка пока боится.

«Неумолимое желание что-то сделать с волосами, возникающее каждый год, всякий раз проигрывает сильному страху все испортить», — честно заявила она.

Ранее жена Александра Петрова публиковала редкий снимок со своей любимой мамой Татьяной. Поклонники тогда осыпали женщин комплиментами, отметив их сходство.