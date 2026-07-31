Супруга Александра Овечкина показала снимок в бикини

Настасья Овечкина, супруга хоккеиста Александра Овечкина, поделилась с подписчиками эффектными кадрами из бани. В личном блоге она опубликовала фото, на которых запечатлена в бикини.

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На снимке Настасья позирует в чане после парения — компанию ей составили сестра и подруги.

© Super.ru

Официальный брак младшая дочь Веры Глаголевой и Александр Овечкин зарегистрировали 8 августа 2016 года. Через год после этого в Барвихе состоялась масштабная свадьба, на которую пригласили множество гостей. 18 августа 2018 года у супругов родился сын Сергей — его назвали в честь брата хоккеиста, а 27 мая 2020 года на свет появился второй сын, Илья.

Ранее в личном блоге Настасья откровенно рассказывала о своём пути к восстановлению фигуры после второй беременности. Тогда она набрала 21 килограмм, а после родов взялась за преображение всерьёз: использовала утягивающий бандаж, регулярно тренировалась, ходила на массажи и скорректировала питание.