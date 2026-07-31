Дизайнер объяснил, как выбрать летний жакет

При выборе жакета на лето стоит обратить внимание на ткань и подкладку. Об этом «Газете.Ru» рассказала дизайнер бренда emse Марина Михнова.

«Для жаркого сезона лучше подходят материалы, которые не кажутся тяжелыми и сохраняют форму без чрезмерной плотности. Если у жакета есть подкладка, она не должна быть слишком теплой и жесткой», — рассказала эксперт.

Она также добавила, что не менее важна посадка.

«Примерять модель желательно не только на тонкое белье, но и на тот первый слой, с которым вы планируете ее носить. Жакет не должен стеснять движения в плечах и образовывать сильные складки в застегнутом виде», — отметила специалист.

По ее мнению, длина зависит от остальных вещей в гардеробе.

«Укороченные модели хорошо сочетаются с брюками и юбками на высокой посадке, а также с платьями. Более длинные жакеты удобнее носить с облегающими топами, прямыми джинсами и короткими шортами», — рекомендовала Михнова.

Дизайнер подчеркнула, что следует учитывать и степень формальности.

«Массивные подплечники, жесткие лацканы и плотная костюмная ткань могут ограничить количество сочетаний. Для повседневного летнего гардероба практичнее лаконичная модель с чистыми линиями и минимумом декоративных деталей», — добавила она.

И в заключение Михнова перед покупкой посоветовала полезно мысленно собрать с жакетом хотя бы четыре комплекта: с брюками, денимом, юбкой и платьем.