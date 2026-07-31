Юлия Савичева показала откровенный концертный образ

Юлия Савичева решила кардинально изменить привычный образ и музыкальное направление. Исполнительница, которую многие годы знали как поп-певицу, теперь экспериментирует с тяжёлым роком и экстремальными вокальными техниками.

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Недавно Савичева выступила в Турции, где представила поклонникам новое звучание. Во время концерта артистка исполнила композицию с использованием скрима — экстремальной вокальной техники, характерной для тяжёлой музыки.

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Фрагмент выступления певица сама опубликовала в личном блоге. В кадре Савичева также предстала в обновленном сценическом образе — короткой белой юбке и топе. Во время исполнения одной из песен артистка приняла позу, в которой из-под юбки стало видно нижнее бельё. Савичева не стала удалять видео и сама поделилась им с подписчиками.

«Кемер, как вам мой скрим?» — поинтересовалась исполнительница в подписи к ролику.

Публикация вызвала бурную реакцию среди поклонников. Многие пользователи признались, что больше всего их удивил не сценический образ певицы, а её вокальный эксперимент. В комментариях Савичеву начали сравнивать с Глюкозой, которая также в последние годы заметно изменила свой публичный образ и подход к творчеству.

Ранее Юлия Савичева показала редкое фото маленькой дочери, которая живёт в Португалии.