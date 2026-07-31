25-летняя дочь Ивана Урганта снялась топлес

Дочь телеведущего Ивана Урганта Эрика Куталия поделилась откровенными снимками с фанатами. Фото опубликованы на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

25-летняя блогерша снялась топлес в белых колготках с цветочным принтом и туфлях на каблуках. Один из кадров инфлюэнсер обработала с помощью фотошопа, заменив паркетный пол на лужу грязи.

«Злая Е», — подписала девушка пост.

© Соцсети

В июне Куталия раскрыла безобразные подробности отношений с рэпером 9mice. 25-летняя блогерша рассказала, что бывший парень распускает про нее негативные слухи в «московской тусовке», а также травит в соцсетях. Инфлюэнсер также уличила певца во лжи: по словам Куталии, они жили вместе, обсуждали семью и детей, а после того, как девушка приняла решение о расставании, музыкант в публичном поле называл себя инициатором разрыва.