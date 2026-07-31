Олеся Иванченко опубликовала откровенное селфи

Звезда шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко продолжает активно работать вскоре после свадьбы. Недавно она вышла замуж за Максима Зайца. Избранник артистки старше неё на шесть лет.

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Спустя несколько дней после торжества Иванченко опубликовала в личном блоге провокационный снимок. Актриса сделала селфи перед зеркалом, приспустив розовый топ и продемонстрировав часть груди. Видимо, её муж спокойно относится к подобным публикациям.

© Super.ru

Напомним, Иванченко и Заяц сыграли тайную свадьбу. Гостей просили не распространяться о торжестве. Свадебное путешествие Иванченко решила отложить. Уже на этой неделе актриса вернулась к работе и поделилась с поклонниками фрагментом шоу «Натальная карта» с участием певицы Люси Чеботиной.

Ранее Олеся Иванченко рассказала почему именно они с мужем решили сделать празднование непубличным. Оказалось, что паре хотелось прожить этот момент только с самыми близкими, без лишних глаз.