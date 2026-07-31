Дизайнер объяснил, как носить жакет летом

Жакет можно интегрировать не только в строгие образы с брюками, но и более свободные аутфиты. Об этом «Газете.Ru» рассказала дизайнер бренда emse Марина Михнова.

«Чтобы вывести жакет за рамки делового гардероба, достаточно добавить деним. Один из актуальных летних вариантов — удлиненные джинсовые шорты-бермуды. В этом комплекте жакет лучше носить расстегнутым, поверх майки, топа или футболки. Контраст между жестким верхом и расслабленным денимом делает образ интереснее, но не перегружает его», — рассказала эксперт.

Она также добавила, что особенно гармонично с черным жакетом будут выглядеть бермуды синего, голубого или серого оттенка.

«Обувь определит общее настроение комплекта: кеды и кроссовки сделают его повседневным, кожаные сандалии — более минималистичным, а балетки или мюли добавят женственности. Важно, чтобы шорты не были слишком короткими и облегающими. Свободная модель до колена или чуть выше поддержит объем жакета и позволит сохранить современные пропорции», — рекомендовала специалист.

Еще один вариант, по ее мнению, самый очевидный, но не обязательно скучный вариант — сочетание жакета с широкими брюками.

«Летом вместо плотной классической пары лучше выбирать легкие брюки палаццо со стрелками и достаточно высокой посадкой. Высокая линия талии особенно важна, если жакет укороченный: она помогает сохранить пропорции фигуры и визуально удлиняет ноги», — объяснила эксперт.

Она также добавила, что под жакет можно надеть гладкий топ без активного декора или модель с корсетной линией, если дресс-код позволяет.

«К жакету подойдут молочные, песочные, светло-серые или приглушенно-голубые брюки. Завершить образ можно слингбэками, лаконичными мюлями или лоферами и вместительной сумкой мягкой формы», — рекомендовала Михнова.

Дизайнер поделилась, как использовать жакет на вечерних мероприятиях.