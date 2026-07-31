Названы главные тренды в помолвочных кольцах

Среди трендов отмечают круглую огранку, «грушу» и «сердце» , а также сочетание бриллиантов с драгоценными камнями насыщенных оттенков — изумрудами и сапфирами. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты ALROSA Diamonds.

«Безусловный лидер — круглая огранка, это вечная классика, на которую сохраняется постоянный спрос. Она позволяет наиболее ярко раскрыть всю красоту русской огранки, или Russian Cut, признанной во всем мире благодаря своей математической выверенности и способности раскрывать максимальный блеск. Безупречная лаконичность и актуальность вне времени позволяют солитерам с бриллиантом в круглой огранке оставаться самым узнаваемым символом настоящей любви», — рассказали эксперты.

При этом, по оценкам представителей ALROSA Diamonds, заметно растет интерес к фантазийным формам.

«Романтичные «груша» и «сердце» или графичные «принцесса» и «ашер» способны подчеркнуть характер пары и сделать помолвку по-настоящему особенной и уникальной. Еще один тренд — помолвочные украшения с бриллиантами редкого оттенка fancy yellow, а также сочетание в одной модели бесцветных бриллиантов и драгоценных камней насыщенных оттенков — изумрудов, сапфиров», — добавили они.

Специалисты отметили, что классические украшения получают современное воплощение в авангардном дизайне.