Инстасамка пожаловалась на работу визажиста

Певица Инстасамка (Дарья Зотеева) вновь столкнулась с конфликтной ситуацией во время работы с визажистом. Артистка рассказала об этом в социальных сетях, опубликовав несколько сторис с процессом нанесения макияжа.

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Сначала Инстасамка призналась, что результат работы специалиста её не полностью устраивает, но решила дать визажисту ещё один шанс:

«Ладно, я прощаю, пусть главное чисто сделает, хоть и немного не похоже. Я сегодня добрая. А вот то, что в телефон мой смотрит, конечно записано, пока что карандашом», — написала певица.

Однако вскоре артистку возмутило другое обстоятельство. По словам Инстасамки, визажист во время работы регулярно заглядывала в её телефон.

Позже певица сообщила, что специалисту пришлось несколько раз переделывать макияж и она натёрла ей глаз. При этом, как утверждает артистка, визажист снова смотрела в телефон.

В итоге Зотеева не стала продолжать работу и решила попрощаться с визажистом. По словам Инстасамки, у неё не было времени бесконечно смывать и заново наносить макияж, поэтому она решила сделать это самостоятельно и вообще отказаться от услуг специалиста.

«Нет времени у меня столько стирать и заново всё делать, пошла смывать макияж и пойду без него...<...> А зачем в мой телефон смотреть каждые пять мин?», — написала звезда.

Напомним, в 2021 годы Инстасамка устроила скандал с визажистом, которая якобы её ограбила. После этого многие мастера отказывались работать с репершей.