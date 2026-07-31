Назван идеальный гардероб для женщин старше 50 лет

Редакторы журнала Vogue назвали идеальный гардероб для женщин старше 50 лет. Материал появился на сайте издания.

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Представительницам данной возрастной категории эксперты посоветовали приобрести классические синие джинсы прямого или расклешенного кроя, а также брюки карго, с которыми можно создать неформальные и утонченные образы. В то же время они назвали обязательным наличие белых блузок и рубашек различного кроя и посоветовали добавить классические пиджаки и тренчи.

Кроме того, в список вошли элегантные кроссовки или лоферы и большие сумки, например, из гладкой кожи или замши. Также в настоящий момент актуальны джинсовые шоперы или вместительные плетеные сумки из рафии, которые уместны как в офисе, так и на пляже.

В июне модный эксперт и арт-директор Наталья Семенова раскрыла россиянам способы создать идеальный гардероб.