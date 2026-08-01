Ольга Орлова выступила против уколов для похудения

Ольга Орлова рассказала, что похудела на целых 7 килограммов. Звезда решила проблему классически: ограничила себя в питании. А вот к средствам для похудения, которые практикуют многие коллеги, Ольга относится достаточно жёстко.

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«Я сидела на диете, похудела на 7 кг. Потом шесть набрала. Не жрёшь — худеешь, жрёшь — поправляешься. Я знаю своё питание — не жрать на ночь», — признаётся Орлова для NEWS.ru.

К уколам для быстрого похудения, которыми сейчас балуются многие селебрити, Орлова отнеслась категорически. По её словам, непроверенные препараты могут привести к проблемам со здоровьем.

«Уколы — я против. Всё, что не изучено, не внушает доверия. Я, конечно, не доктор. Я свою философию никому не навязываю, но я сама противник [модных инъекций]», — резюмировала певица.

Кстати, Ольга признавалась, что не против пополнить семейство, но певице мешает возраст — будь она помоложе, точно бы стала многодетной матерью. Напомним, у неё уже двое детей: 25-летний сын Артём и дочь Аня, которая родилась в феврале 2023 года.