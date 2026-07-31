Как собрать косметичку на жаркое лето

В жаркую летнюю погоду ставку в макияже стоит делать на естественный лоск и сияние кожи, а также не забывать об уходе. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель коммуникационного управления бренда Arive Makeup Алина Купорова.

«В жаркую летнюю погоду ставку в макияже стоит делать на естественный лоск и сияние кожи. Вместо плотных тональных средств лучше выбирать легкие матирующие основы, которые не утяжеляют макияж и комфортно ощущаются на коже в течение дня» — рассказала эксперт.

Она также подчеркнула, что, чтобы добиться слегка влажного сияющего финиша, важно хорошо подготовить кожу к нанесению декоративной косметики.

«А база под макияж Moonlight Glow Primer выравнивает поверхность кожи и обеспечивает деликатное перламутровое свечение. Для контроля жирного блеска стоит отдавать предпочтение прозрачной матирующей пудре. Продукт можно наносить точечно — например, только в Т-зону и область под глазами. Это позволит сохранить естественное сияние кожи», — посоветовала Купорова.

Еще один прием, по ее мнению, для создания трендового летнего макияжа — эффект легкого загара на лице.

«С задачей отлично справляются кремовые бронзеры и румяна. Бронзер стоит наносить на те участки лица, которые загорают в первую очередь: на лоб вдоль линии роста волос, верхнюю часть скул, спинку носа и подбородок. А румяна можно наносить активнее, чем обычно: на скулы, яблочки щек, переносицу — это сделает лицо более свежим и отдохнувшим», — рекомендовала специалист.

Купорова также добавила, что, если хочется поэкспериментировать с макияжем глаз, обратите внимание на гелевые карандаши и тени в трендовых синем, голубом, зеленом и мятном оттенках.

«Еще один тренд, который не покидает нас несколько сезонов, — «облачные» губы. Секрет в том, чтобы создать эффект мягких объемных губ с естественным, слегка размытым контуром с помощью помады и прозрачного блеска», — посоветовала она.

И в заключение руководитель назвала главные составные части косметички в отпуск.