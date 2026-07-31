Молодая супруга Олега Меньшикова показала фото в купальнике

Лето 65‑летний народный артист России Олег Меньшиков и его жена Анастасия Чернова проводят в путешествиях: сначала пара побывала в Италии — остановились на озере Комо у подножия Альп, а теперь наслаждается солнцем в Греции. Супруга актёра опубликовала снимки из поездки в личном блоге.

© Super.ru

На снимках Анастасия предстала в чёрном слитном купальнике, который эффектно подчеркнул её стройную фигуру. Она позировала на берегу моря, наслаждаясь тёплыми летними мгновениями.

© Super.ru

© Super.ru

На других снимках был запечатлен Олег Евгеньевич в летних образах.

Подписчики тепло отреагировали на публикации: в комментариях — комплименты, пожелания приятного отдыха и восторженные сравнения пары с античными богами. Поклонники отметили красоту Анастасии, гармонию в отношениях супругов и то, как им идут лето и солнце.

Олег Меньшиков и Анастасия Чернова, чья разница в возрасте составляет 23 года, поженились в 2005-м. В июне женщина отметила 43‑й день рождения. По этому случаю режиссёр поделился редкими совместными снимками и публично обратился к жене.