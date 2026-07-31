Средний сын Бекхэма снялся в рекламе популярного бренда

Средний сын футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм Ромео стал лицом американского бренда Tommy Hilfiger. Новостью он поделился в личном Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

23-летний манекенщик снялся в новой рекламной кампании популярной марки. Наследник бывшего полузащитника сборной Англии по футболу позировал в джинсах и рубашке Tommy Hilfiger вместе с моделью Ясмин Вейналдум.

Родители Ромео поздравили его в комментариях под публикацией.

«Гордимся тобой, очень круто!» — отметили они.

В феврале Ромео Бекхэм прошелся по подиуму на Неделе моды в Лондоне. Знаменитость продефилировал на показе Burberry в бордовой кожаной куртке-бомбере с мехом и клетчатых штанах в тон.