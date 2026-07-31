В Сети обсуждают внешний вид 81-летней вдовы Элвиса Пресли

81‑летняя Присцилла Пресли посетила светское мероприятие, прошедшее накануне в отеле на Майорке — это одно из редких публичных появлений бизнесвумен. До этого она в последний раз выходила в свет в марте.

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Как пишут пользователи, на мероприятии Присцилла довольно эффектно смотрелась в ярко‑красном платье и с сумкой в тон помаде. Кроме того, юзеры отмечают состояние её кожи. Несмотря на преклонный возраст, вдова Элвиса Пресли, как видно, старается за собой следить и часто наряжается.

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Присцилла и Элвис поженились в 1967 году в Лас‑Вегасе, развелись в 1973‑м. Их единственная дочь Лиза Мари, родившаяся в 1968‑м, ушла из жизни в 54 года. У неё остались дочери — Харпер и Финли Локвуд, а также Райли Кио. Сын Бенджамин Кио скончался в возрасте 27 лет.

Ранее Присцилла призналась, что после смерти дочери перестала общаться с внучками. По словам актрисы, раньше семья часто собиралась вместе за общими обедами, но теперь всё изменилось.