Огородникам рассказали, как справиться с почвенной коркой

Нынешнее лето испытывает садово-огородные культуры дождями. Вопреки обыкновению, на небо, затягивающееся пологом туч, многие овощеводы всё чаще смотрят с тревогой – такое обилие осадков не на благо, а во вред. И если в предыдущие сезоны прогнозируемые ливни воспринимались за счастье, то нынче огородники не прочь залатать прорехи в прохудившихся облаках. Излишне влажная среда – та ещё головная боль. Во-первых, многим культурам она не вкусу, что не может не отражаться на самочувствии. Во-вторых, в таких условиях активизируются споры грибковых заболеваний и с удовольствием нападают на ослабленные растения. В‑третьих, после дождей грядки одеваются в панцирь из почвенной корки, который приходится постоянно разбивать. Нечем дышать Казалось бы: что опасного в том, что верхний слой грунта уплотняется? А именно этот процесс, точнее, его конечный результат, и приводит к образованию корки. Формируется она под воздействием ливней или обильных поливов, при этом мелкий дождь, пусть и продолжительный, почти не страшен. Всё дело в интенсивности водяного потока, капли, бьющие по земле с большой силой, разрушают структуру грунта: разбивают агрегаты – так называют частички пыли, песка, ила, из которых состоит почва, закупоривают поры, заполненные кислородом. Образуется твёрдый монолит, его правильнее было бы называть камнем, плитой, а не коркой. Естественно, оказавшись в плену почвенных оков, растения страдают. В начале сезона, когда всходы ещё пробиваются или только-только показались на свет, такой панцирь может и сгубить юные создания. Но и для культур взрослых, окрепших он выходит боком. Сформировавшийся монолит не даёт корням нормально дышать, препятствуя свободному газообмену: кислород в почвенные слои не поступает, а углекислый газ не выходит. Из-за того, что он оседает в грунте, накапливаются токсичные вещества, что подрывает здоровье растений. Нарушается и водный баланс. Расхожее мнение о том, что почвенная плита удерживает влагу, ошибочно. Под влиянием летнего солнца панцирь наряжается в сетку трещин, через которые вода испаряется весьма интенсивно. А вот внутрь она практически не проникает, так что ни дождь, ни обильный полив не способны от души напоить растения. Влага просто стекает по грунту, превратившемуся в асфальт, смывая плодородный слой, а это, ко всему прочему, грозит эрозией. Кроме того, изменение структуры почвы препятствует поступательному движению воды из нижних слоёв в верхние. В результате закованные растения испытывают сильную жажду. Однако пленённые культуры хотят не только пить, но и есть. В подземном мире, оказавшемся закрытым непроницаемой крышей, происходят необратимые изменения. Из-за дефицита кислорода и влаги численность полезных микроорганизмов сокращается, их работоспособность сходит на нет, что замедляет разложение органики, образование гумуса. Следствием всего этого безобразия являются различные болезни, под напором которых ослабленные растения сдаются без боя. Подгадать момент В особенности подвержены образованию корки тяжёлые почвы – глина, разбавленная водой, по твёрдости едва ли уступит граниту, а вот песчаный грунт почти не уплотняется, да и на чернозёмах панцирь формируется не такой уж и крепкий. Самый простой и действенный метод борьбы с уплотнением верхнего слоя земли – рыхление. Разбивать корку настоятельно рекомендуют после поливов и дождей. И тут важно поймать момент. Культивировать почву, напитанную влагой, не вариант. Рыхлость и лёгкость ей в таком состоянии вернуть не удастся, земля будет липнуть к инструменту, скатываться в комочки, что едва ли лучше монолитного панциря. Но и затягивать нельзя. Пересохший грунт придётся разбивать в прямом смысле слова, прилагая немалые усилия. Мало того, что процесс трудоёмкий, так ещё и повышается риск нанести серьёзные увечья растениям. Специалисты рекомендуют выходить на дело, как только почва достигнет состояния физической зрелости – за инструмент она уже не цепляется, а в камень ещё не превратилась. Прежде чем приступать к операции, не помешает как следует вооружиться. Одной лишь тяпкой или мотыгой проблему не решить, потребуется внушительный набор приспособлений. К примеру, для рыхления грядки с подросшими растениями запасаются мини-граблями, ими разбивают почву в междурядьях. Сеянцы же освобождают от оков с помощью какого-нибудь ювелирного инструмента, например, столовой вилки. На картофельной или томатной плантации на периферии работают мотыгой, плоскорезом, а при сближении с растениями переходят на тяпку. Однако даже такая методика не всегда приводит к решению архисложной задачи по освобождению стеблей из почвенного плена: корка накрепко опоясывает основание растений и сдаваться не собирается. При данном развитии событий снимать оковы механическим методом не стоит, чтобы не травмировать культуры. Грунт между сеянцами присыпают песком, золой, несвежими опилками, торфом и слегка поливают из лейки с мелкодисперсной насадкой. Цель не напоить, а размочить остатки панциря. Велика вероятность, что с первого раза задачу решить не удастся. Тогда придётся увлажнить посадки повторно по той же методе. Но не сразу, пусть предыдущая порция влаги впитается и начнёт действовать. Тогда будет понятно: надо добавить воды или не стоит. Побочный эффект Многие огородники, чтобы избежать проблем такого рода, грядки мульчируют. Действительно, наброшенное на грунт покрывало не даёт верхним слоям уплотняться. И это было бы идеальным решением, если бы не имеющиеся подвод­ные камни. Под мульчой нередко находят пристанище вредители. Например, под соломой с удовольствием строят дом муравьи, а под скошенной травой – в неге и прохладе селятся слизни. Из-за этого огородники нередко отказываются от агроприёма – уж очень побочный эффект неприятен. Но если грунт склонен к уплотнению, всё же имеет смысл расстелить покрывало и бороться с вредителями, если они объявятся. Раскладывают его на предварительно увлажнённую, прокультивированную землю. Толщина слоя зависит от вида почв: на тяжёлых достаточно 2 – 3 сантиметров мульчи, на лёгких – 6 – 8. Покрывало периодически обновляют, поскольку при соприкосновении с землёй органика начинает перегнивать. Облегчить жизнь и себе, и растениям огородник способен, скорректировав график поливов. Есть два способа – редко, но обильно, либо часто и понемногу. В первом случае важно промочить почву на глубину 20 – 30 сантиметров. Во втором – воду подают умеренными порциями по влажному грунту. Если он просохнет, очередная партия жидкости осядет в верхнем слое, что приведёт к образованию корки. При этом растения останутся не напоенными. В идеале – организовать капельный полив, тогда в теплице земля вообще спрессовываться не будет, а под открытым небом – только после ливней. Однако не у всех огородников есть возможность привести систему к эталону. Тогда поить растения можно из лейки или из шланга, и та, и другой должны быть агрегатированы дождевальными насадками. Они предотвращают разрушение структуры грунта. С той же целью воду подают умеренно, под сильным напором почвенные агрегаты рушатся, а поры закупориваются. С добавками Даже придерживаясь правил полива, навсегда забыть о корке вряд ли получится. Во-первых, дожди никто не отменял. Во-вторых, и при выверенном поении земля всё равно уплотняется, конечно, не так основательно, но всё же, особенно если речь идёт о глине. Чтобы ослабить тягу тяжёлых почв к образованию корки, с ними рекомендуют поработать. Вносят добавки, совершенствующие структуру грунта, придавая ему рыхлости и лёгкости. В качестве таких ингредиентов используют крупнозернистый песок, торф, перлит, вермикулит, для поддержания плодородия, активизации работы почвенных организмов вносят органику – перегной, компост. Норма зависит от конкретного участка, универсальных дозировок не существует. Не стоит упускать из вида рН грунта. Уровень кислотности напрямую на образование корки, конечно, не влияет, но косвенное давление оказывает. Чем выше рН, тем более пассивно ведут себя дождевые черви, полезные бактерии и прочие дружественные жители подземного мира. В итоге падает плодородие, снижается воздухопроницаемость и складываются благоприятные условия для формирования панциря. Так что кислотность грунта имеет смыл контролировать и при необходимости своевременно принимать меры, например, вносить доломитовую муку. Самая уязвимая перед внешними неблагоприятными факторами почва – оголённая, не прикрытая посадками. Такая земля наиболее подвержена эрозии, она трескается, уплотняется, плодородный слой выдувают ветра, вымывают дожди. Для защиты грунта от разрушения используют сидераты. Ими засевают пустеющие грядки во избежание появления корки, ради совершенствования водо- и воздухопроницаемости, повышения плодородия. Это отличная альтернатива мульчи, вместо неё в посадках рослых культур – томатов, перцев, картофеля и так далее рекомендуют рассыпать сидераты. Всходам дают подрасти, срезают, заделывают в почву и через пару-тройку недель высевают повторно. Юлия Борисова