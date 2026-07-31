Солистку группы «Тату» в бикини назвали секс-бомбой в сети

В сети оценили фото солистки группы «Тату» Юлии Волковой в купальнике, назвав ее секс-бомбой. Пост появился на странице звезды в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя знаменитость снялась на пляже во время отдыха в Италии. Она предстала перед камерой в черном бикини, продемонстрировав татуировки на теле.

Поклонники высказались о кадрах в комментариях.

«Ну вы секс-бомба!», «Всегда выглядит отлично», «Твоя фигура просто огонь!», «Очень сексуальная женщина», — восхитились фанаты.

Ранее в июле Юлии Волковой посоветовали сняться в порно из-за откровенных фото.