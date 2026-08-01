«Мужественное лицо». Жену Райана Гослинга заподозрили в пластике

Жену Райана Гослинга, актрису Еву Мендес, раскритиковали за возможную пластику. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Ева Мендес позировала в летнем платье с глубоким декольте. Волосы актриса распустила и сделала легкий макияж. Однако поклонники предположили, что она сделала пластику лица.

«Мужественное лицо», «Какие-то странные черты», «Сильно изменилась», — написали пользователи соцсетей в комментариях.

В прошлом марте Ева Мендес стала лицом новой весенне-летней коллекции бренда Stella McCartney. Актриса предстала перед камерой в черном прозрачном макси-платье с вырезом на животе и разрезом до бедра. Артистка также надела туфли на каблуках и дополнила наряд сумкой на цепи. Стилист сделал знаменитости объемную укладку, а визажист — макияж с угольно-черными стрелками и нежно-розовой помадой.

В апреле Ева Мендес выложила фото, где позировала в пышной розовой шубе, белых сапогах на средних каблуках и без бюстгальтера. Она также снялась в джинсовом костюме со стразами. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали вечерний макияж.