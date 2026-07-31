Стилист назвал мужской тренд на осень

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, назвал мужской тренд на осень. Об этом он написал в Telegram-канале.

«В актуальных мужских коллекциях Lii, Auralee и Ssstein выявлен простой, но выразительный приём - цветная многослойность. В данном случае предпочтительны однотонные вещи лаконичных силуэтов из тонких струящихся тканей. Это беспроигрышный вариант, ведь образы получаются свежими и носибельными», — отметил стилист.

Эксперт рассказывал, что в моду вернулись футболки с номерами из-за побочного эффекта Чемпионата Мира по футболу.

На днях Александр Рогов рассказал, что трендовые украшения-наклейки заменят дорогие ювелирные изделия. Стилист обратил внимание на бренд Julie Kegels, который выпустил стикеры в виде колье, браслетов, колец и сережек. Эксперт заявил, что украшения моментально стали вирусными среди модной публики.

До этого ведущий «Модного приговора» призвал носить плащ или тренч в клетку.

Ранее ведущий «Модного приговора» назвал лучшее сочетание цветов на лето.