Звезда «Эйфории» снялась в кружевных стрингах и меховой накидке

Звезда «Эйфории», актриса Сидни Суини, снялась для рекламы своего бренда нижнего белья Syrn. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Сидни Суини позировала в черном кружевном бюстгальтере, стрингах и подвязках. Образ дополнили полупрозрачные перчатки и меховая накидка. Волосы ей уложили крупными локонами и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками.

Недавно Суини снялась в бордовой облегающей майке и трусах в тон от собственного бренда белья SYRN. Актриса была запечатлена с уложенными распущенными волосами и макияжем с черными стрелками, лежа на кровати.

В июне Суини подогрела в Instagram слухи о вражде с коллегой Зендаей. Она опубликовала фото, сделанные во время съемок сериала «Эйфория», где исполнила роль Кэсси Ховард. Актриса показала снимки с коллегами Джейкобом Элорди, Алексой Деми и Эриком Дейном. При этом знаменитость проигнорировала Зендаю, которая также приняла участие в проекте. Интернет-пользователи предположили, что Суини не выложила фото с коллегой из-за плохих отношений.