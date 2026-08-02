«Ангел» Victoria's Secret снялась в купальнике с глубоким декольте

«Ангел» Victoria's Secret, модель Алессандра Амбросио, снялась в купальнике в водопаде. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

44-летняя модель позировала в коричневом купальнике с глубоким декольте. Волосы Амбросио распустила и отказалась от макияжа. Съемку она устроила у водопада, где плавала вместе с бойфрендом. Пара уже несколько дней в походе в горах.

© Соцсети

© Соцсети

«Ангел» Victoria's Secret была замужем за бизнесменом Джейми Мазуром. В 2018 году они расстались на дружеской ноте. В браке у экс-возлюбленных родились дочь Аня Луиза и сын Ноа Феникс, с которыми она часто путешествует по миру.

Модель сделала карьеру супермодели благодаря сотрудничеству с американским бельевым брендом Victoria's Secret. Сегодня знаменитость является лицом таких брендов, как Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren.