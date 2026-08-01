Секреты Деми Мур: как актриса сохраняет форму в 63 года

Деми Мур вступила в седьмой десяток, и ее внешность продолжает вызывать восхищение. Актриса, известная по фильмам «Привидение» и «Солдат Джейн», не выглядит на свой возраст, и тут дело не только в генетике. За ее внешностью стоит продуманная система, выстроенная годами проб и ошибок.

Жизнь Деми не была безоблачной, она успела вдоволь потусоваться в молодости. Алкогольная и наркотическая зависимости, нервные срывы, серьезные болезни — все это осталось в прошлом. Сегодня экс-супруга Брюса Уиллиса (напоминаем, у него прогрессирует лобно-височная деменция) демонстрирует результат осознанного подхода к собственному телу и психике. Она не скрывает, что прибегала к пластическим операциям, но подчеркивает: без ежедневных привычек даже хирургия не дает долгосрочного эффекта.

Сон как основа восстановления

Мур называет качественный сон главным фактором, влияющим на внешность. Она пришла к этому выводу не сразу, но теперь относится ко сну как к базовой процедуре восстановления. Ночной отдых запускает процессы регенерации кожи, влияет на выработку гормонов и общее самочувствие. Актриса старается соблюдать режим и не жертвовать часами сна ради работы или мероприятий.

Питание: растительный рацион без жестких ограничений

Деми Мур придерживается веганской диеты с элементами сыроедения. В ее меню входят овощи, фрукты, пророщенные зерна, бобовые, орехи и семена. Она не ест мясо, а белок получает из яиц. Актриса избегает обработанных продуктов и отдает предпочтение цельным ингредиентам. Сладкие десерты заменяет охлажденным ананасом. В ее рационе присутствуют грибы, особенно сморчки.

Каждое утро начинается со стакана воды с лимонным соком, кленовым сиропом и кайенским перцем. В течение дня актриса пьет настой шиповника для поддержания тонуса. Мур не сидит на голодных диетах и призывает не отказывать себе в еде, но делать осознанный выбор в пользу натуральных продуктов. Алкоголь она не употребляет уже более 10 лет. Правда, Деми не раз критиковали за слишком сильную худобу и подозревают в анорексии.

Спорт: от изнурения к осознанности

В молодости Деми увлекалась силовыми тренировками и бегом, доводя себя до истощения. После рождения дочери она продолжала посещать зал, даже когда возникли проблемы с грудным вскармливанием. С возрастом подход изменился. Актриса заменила интенсивные нагрузки на танцевальное кардио, плавание, йогу и длительные пешие прогулки. Она часто отправляется в походы, которые предполагают многокилометровые переходы или заплывы в море.

Особое место в расписании занимает пилатес: он развивает гибкость, укрепляет мышцы и снижает уровень стресса. Дома у актрисы установлено умное зеркало, которое заменяет персонального тренера. Спорт для Мур перестал быть способом наказания и превратился в инструмент поддержания энергии и ясности ума.

Уход за кожей: минимализм и регулярность

Главный принцип актрисы в уходе — простота. Она использует косметику с минимальным составом, без отдушек. Мур регулярно посещает косметолога, доверяя лицу только проверенным специалистам. Среди любимых процедур актрисы — чистки, пилинги и массаж лица.

Дома Деми делает массаж с помощью гуаша. Она наносит сыворотку и прорабатывает линии подбородка, скулы, лоб и шею. Ритуал улучшает кровообращение, снимает мышечные спазмы и помогает бороться с провисанием тканей. Мур не ложится спать с макияжем: для снятия использует мягкие салфетки, которые удаляют косметику полностью. Она увлажняет не только лицо, но и шею, область груди и декольте.

Гирудотерапия: нестандартный метод

Одна из самых необычных привычек актрисы — лечение пиявками. Она увлеклась этим методом в начале 2000-х и остается ему верна до сих пор. Во время процедуры пиявка впрыскивает в кровь биоактивные вещества, которые разжижают кровь и улучшают ее циркуляцию. Среди эффектов — снижение риска тромбообразования, уменьшение воспалений, укрепление иммунитета и нормализация обмена веществ. Актриса считает, что метод помогает поддерживать тонус организма на глубоком уровне.

Волосы: отказ от термического воздействия

Густые каштановые волосы — визитная карточка Деми Мур. Она не расстается с длиной уже несколько десятилетий. Секрет ухода — в минимизации термического воздействия. Актриса дает волосам отдыхать от фена и стайлинговых средств, регулярно делает массаж головы и своевременно состригает секущиеся концы. Она не жалеет времени и средств на профессиональные процедуры у стилиста.

Ментальное здоровье: работа с сознанием

Мур убеждена: внешняя красота невозможна без внутреннего равновесия. Она регулярно практикует медитации в рамках кундалини-йоги. Занятия помогают справляться со стрессом, находить баланс и восстанавливать связь с собой. Актриса открыто говорит о пользе психотерапии и работе над мышлением.

В ее биографии были периоды депрессии и рецидивы зависимостей. После развода с Эштоном Кутчером она потеряла контакт с дочерьми и вновь столкнулась с алкогольной зависимостью. Осознав, что теряет контроль, Мур взяла паузу и начала восстанавливать отношения с семьей. Этот опыт укрепил ее убеждение: забота о психике так же важна, как уход за телом.

Отношение к возрасту и пластике

Мур не скрывает, что делала ринопластику, блефаропластику, лифтинг нижней трети лица, маммопластику и другие операции. Она признается, что иногда, глядя в зеркало, видит отражение пожилой женщины. Но она не зациклена на возрасте и не пытается остановить время любой ценой.

Актриса сочетает классические голливудские приемы макияжа с современными техниками. Ее визажист использует несколько оттенков тонального крема для естественной коррекции: сначала основа в тон кожи, затем светлый продукт для маскировки несовершенств, темный — для скул и носа. Деми Мур предпочитает искусственный загар кремам и муссам, отказываясь от солярия и длительного пребывания на солнце.

Система, которой следует Деми Мур, — это целостный подход, включающий питание, движение, сон, уход и работу с психологическим состоянием. Актриса не стремится казаться безупречной и признает, что возраст дает о себе знать. Но именно честность перед собой и регулярная забота о теле позволяют ей выглядеть и чувствовать себя так, как она выглядит сейчас.