Лунный маникюр: летние идеи для классного тренда

Техника, при которой основание ногтя становится главным акцентом дизайна, переживает новый виток популярности. Летом 2026 нейл-мастера предлагают десятки вариаций: от минималистичных решений до сложных цветовых и фактурных экспериментов.

Лунный маникюр хорош тем, что с ним не так заметна отросшая длина, плюс сочетать его можно с любым декором — стразами, фольгой, неоном или геометрическими узорами. Разберем самые актуальные идеи для лета.

Исторический контекст

Техника лунного маникюра зародилась еще в 1920-1930-х годах. Тогда формулы лаков были несовершенны, покрытие быстро скалывалось у кутикулы и свободного края. Чтобы продлить жизнь маникюру, лак наносили только на центр ногтевой пластины, оставляя нетронутыми зоны у основания и кончика. Так и появлялись полумесяцы, или лунулы.

Из вынужденной меры дизайн превратился в символ эпохи. В 2010-х лунный маникюр вернулся на волне интереса к винтажной эстетике, а в 2026-м тренд снова актуален, но только в обновленных, более смелых интерпретациях.

Negative space: открытая лунка

Самый практичный вариант для тех, кто не может посещать мастера каждые 2 недели. Суть проста: лунула остается покрытой только прозрачной базой, а остальная часть ногтя закрашивается цветным лаком. Контраст между открытым участком и плотным покрытием выглядит вполне себе стильно.

Выбирайте глубокие насыщенные оттенки: винный, изумрудный, шоколадный, темно-синий. На такой основе открытая лунка смотрится особенно выразительно. Маникюр хорошо сочетается с акцентными кольцами.

Металлик и хром

Футуристические ноты добрались и до лунок. Вместо классического белого полумесяца используйте втирку, фольгу или лак с эффектом жидкого металла. Особенно эффектно выглядит сочетание матовой основы (черной или бежевой) и зеркальной серебряной лунулы.

Для создания ровного полукруга используйте специальные трафареты или наклейки-полумесяцы. Ну или просто запишитесь к мастеру.

Обратный френч

Это техника, при которой линия у основания ногтя не закрашивается, а очерчивается тонкой дугой другого цвета. Контрастное окаймление кутикулы визуально вытягивает пластину, делая пальцы более изящными.

Выбирайте пары оттенков, которые работают в диалоге: красный и розовый, черный и золотой, синий и серебряный. Линия должна быть идеально ровной, как волосок. Так же вы можете вдохновиться идеями антифренча здесь.

Треугольные лунки

Кто сказал, что форма луны должна быть округлой? Острые треугольные лунулы добавляют дерзости и визуально делают ногти уже и длиннее. Важный нюанс: вершина треугольника должна смотреть строго по центру пластины к свободному краю. Любое смещение сразу бросается в глаза. Дизайн выигрышно смотрится в черно-белой гамме или в технике колор-блок с яркими геометрическими фигурами.

Глиттер и блестки

Праздничный вариант, который при правильной подаче уместен даже в офисе. Заполните лунулу плотными блестками, камифубуки или слюдой. Чтобы дизайн не выглядел избыточно, основу делайте нейтральной: молочной, бежевой или нежно-розовой. Тогда сияющая лунка станет деликатным акцентом.

Двойная луна

Сочетание выделенной лунулы и классического френча на кончике ногтя. Дизайн для тех, кто не ищет простых решений. Используйте пастельные тона: мятный, лимонный, лавандовый. Оставляйте между цветными зонами и основной частью ногтя тонкие полоски негативного пространства — это добавляет легкости и воздуха.

Двойная луна лучше всего раскрывается на длинных ногтях миндалевидной или овальной формы. На коротких квадратных пластинах дизайн может визуально укорачивать палец.

Минимализм с точкой

Для поклонников тихой роскоши! Вместо закрашенной лунки ставится одна аккуратная точка ровно по центру у основания ногтя. База должна быть идеальной: нюд или полупрозрачный молочный оттенок. Точка может быть черной, золотой или цветной.

Градиентная лунка

Мягкий переход цвета от основания к основному тону — без четких границ, только плавная дымка. Красиво смотрится переход от белой лунки к нежно-розовому или персиковому кончику. Для создания перехода используют спонж или аэрограф. Еще один вариант — градиент с блестками: от плотного сияния у кутикулы к рассеянному блеску на середине пластины.

Лунка с контуром

Самый графичный и сложный в исполнении вариант. Лунула не закрашивается, а только обводится по контуру тонкой линией — получается чертеж на ногтях. Линия должна быть контрастной к основному фону: черная обводка на бежевом покрытии или золотая на черном. Маникюр достаточно строг, чтобы выдерживать соседство с массивными цепями на запястье и кольцами-печатками.

Главное правило лунного маникюра — ухоженная кутикула. Дизайн привлекает внимание именно к основанию ногтя, поэтому кутикула должна быть обработана безупречно. Масло для кутикулы стоит носить с собой и использовать ежедневно. Лунный маникюр универсален: он одинаково уместен в офисе, на летнем фестивале и на свидании. Выбирайте свой вариант, комбинируйте с украшениями и носите с удовольствием. А если вдруг вы регулярно копаетесь в огороде или саду, и ногти быстро выходят из строя, узнайте как привести руки в порядок тут.