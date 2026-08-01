Ариану Гранде заподозрили в анорексии из-за экстремальной худобы в новом клипе

Ариана Гранде заставила фанатов всерьёз побеспокоиться о своём здоровье. Всё дело в экстремальной худобе артистки в новом клипе на трек «Petal». Поклонников шокировал внешний вид 33‑летней звезды — комментаторы сочли, что певица выглядит чрезмерно худой, вплоть до анорексии.

© Super.ru

Реакция фанатов оказалась полярной: пока одни призывали не касаться чувствительной для артистки темы, другие не скрывали своих эмоций и отмечали, что искренне переживают за здоровье Арианы.

© Super.ru

© Super.ru

«Она невероятно худая, это тревожно», «Как фанат Арианы, я в восторге от концепции и реализации песни и клипа, но единственное, о чём я могу думать, — надеюсь, с ней всё в порядке. Выглядит так, будто ей нужна помощь», — высказались поклонники.

Сама Гранде не раз говорила о том, как тяжело ей даётся внимание к своей внешности. В интервью 2024 года она назвала обсуждения чужого веса «опасными» и отметила, что людям слишком комфортно комментировать чужую фигуру.

«В современном обществе появилась некая привычка, которой вообще не должно быть, — комментировать чужую внешность, предполагать, что происходит за кулисами, рассуждать о здоровье», — заявляла певица.

В ноябре она повторно опубликовала фрагмент того интервью в качестве «бережного напоминания» о своей позиции.