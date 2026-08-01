По наследству: как убрать «семейные» мешки под глазами

Свежий взгляд — это не только про хороший сон. Иногда даже при идеальном режиме лицо выдает одну деталь: небольшие припухлости под глазами, из-за которых взгляд кажется тяжелее, а образ — уставшим.

Для многих женщин это чувствительная тема: хочется выглядеть собранной и легкой, а не оправдываться: «Я правда выспалась!» Если мешки — ваша давняя особенность и, скорее всего, семейная черта, стоит понять, какие варианты коррекции существуют и чего от них реально ждать. Разобраться в тонкостях нам помог пластический хирург Александр Катков.

Откуда берутся мешки под глазами?

По сути это — жировые грыжи: локальное скопление жировой ткани в зоне нижних век. Из-за них взгляд будто тяжелеет, а лицо кажется невыспавшимся и угрюмым.

Важно понимать, что подобные изменения далеко не всегда сигнализируют о возрастных переменах. Причины их появления могут быть разными: от особенностей образа жизни и состояния здоровья до наследственных факторов.

«Нередко склонность к формированию таких припухлостей заложена генетически — в этом случае они становятся заметны уже в молодости. Усугубить ситуацию может хронический недосып, длительная работа за экраном, постоянные стрессовые нагрузки и вредные привычки. В результате некоторые люди сталкиваются с эффектом „уставшего взгляда“ уже к двадцати годам», — отмечает хирург.

Как устранить мешки под глазами?

Безоперационные методы не могут помочь полностью избавиться от проблемы. Практически единственным решением могут быть хирургические техники: они помогут не только убрать нежелательные изменения, но и улучшить функциональность тканей век.

«Один из распространенных вариантов — нижняя блефаропластика. Во время операции хирург получает доступ через разрез под ресничным краем нижнего века. В ходе вмешательства удаляются не только жировые грыжи, но и избытки кожи — именно поэтому методика чаще всего рекомендуется пациентам старше 35-40 лет, у которых уже достаточно заметны возрастные изменения», — рассказывает Александр.

Однако есть и свои минусы: во время операции затрагивается круговая мышца глаза, что иногда может привести к изменению формы разреза глаз. После операции на коже остается едва заметный рубчик, для его полного заживления нужно время.

«Для молодых пациентов, у которых проблема связана преимущественно с избытком жировой ткани вокруг глаз (периорбитальной клетчатки), но нет значительного избытка кожи, лучше выбрать трансконъюнктивальную нижнюю блефаропластику», — советует наш эксперт.

Как выполняется операция

Операция проводится под общей анестезией. Хирург делает небольшой доступ, выполняя аккуратный разрез на конъюнктиве — внутренней стороне нижнего века. Потом аккуратно убирает излишки жировой ткани или перераспределяет их в зоны дефицита — например, в носослезные борозды и область «кругов» под глазами. За счет этого рельеф выравнивается, а линия перехода нижнего века в щеку выглядит естественно и плавно. Также есть возможность зафиксировать мышечный каркас века, не травмируя круговую мышцу глаза. Небольшой разрез на слизистой оболочке заживает самостоятельно, без швов.

Плюсы такой операции:

Сохранение естественной формы глазной щели.

Нет внешних швов. Поскольку хирург работает на внутренней поверхности века, с внешней стороны не остается следов вмешательства, поэтому технику называют бесшовной.

Минимальная травматизация тканей. Во время операции не затрагиваются кожа, мышечные волокна и нервные окончания.

Быстрая реабилитация. Основные неприятные симптомы исчезают уже через неделю.

Результат долговечный и при этом выглядит абсолютно натурально.

Восстановительный период занимает немного времени. Несколько дней могут быть неприятные ощущения в области глаз: слезливость, чувство инородного тела, отечность. Большинство симптомов исчезает в течение семи дней, однако полное восстановление происходит в течение месяца.

Когда можно делать операцию

Метод больше подходит молодым пациентам: у них кожа век еще упругая, нет сильного провисания, и задача сводится в основном к работе с жировой тканью. Технику можно применять и когда важно сократить риск округления глазного контура, и при пониженном тонусе век.

Также методика показана:

пациентам с жировыми грыжами в области глаз;

если есть темные круги в периорбитальной зоне;

когда у пациентов сохраняется хронический лимфостаз под глазами.

Результат не заставит долго ждать — после процедуры взгляд сразу становится более открытым и отдохнувшим — будто человек провел несколько дней в спокойном режиме и полноценно восстановил силы.