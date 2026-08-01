Психолог объяснил, чем опасен эротический контент

Он способствует «эмоциональной раскачке» и не может оказывать успокоительное действие.

Чтобы минимизировать негативный эффект, необходимо сократить время пребывания в интернете и соблюдать «сетевую гигиену». Такими рекомендациями в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился кандидат психологических наук Александр Невеев.

«В интернете механизмы работают таким образом, чтобы вызвать эмоциональную привязку. Конечно, это всякие моменты, связанные с эротикой и с половыми отношениями, но в огромной степени это, конечно, агрессия, что-то нестандартное, то, что вызывает шок, оторопь. И в силу постоянной эмоциональной раскачки, собственно, и эротический контент не обладает успокоительным действием. Поэтому, конечно, если человек не умеет ограничивать своё присутствие в социальных сетях и в интернете, не владеет сетевой гигиеной, то тревожность у такого человека будет расти».

Ранее психолог констатировала комплекс неполноценности у людей с излишней сексуализацией. Таким образом психика часто защищает «эго от отвержения». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Елена Соловьёва.