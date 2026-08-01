Три прически в стиле old money, которые не выходят из моды и выглядят дорого

Стиль Old Money, который часто называют «тихой роскошью», уже несколько сезонов удерживает позиции одного из главных трендов в моде. Это не просто одежда без логотипов и сдержанная цветовая гамма — это целая философия, которая распространяется и на прически.

В этом стиле нет места яркому окрашиванию, сложным укладкам и вызывающим формам. Вместо этого — здоровый блеск, естественность и ощущение, что вы не прикладываете к своей внешности никаких усилий, хотя на самом деле за этим стоит тщательный уход и правильно подобранная стрижка.

В 2026 году эстетика аристократической сдержанности остается в топе. Мы выбрали три стрижки, которые идеально воплощают этот подход и при этом остаются актуальными для женщин разного возраста и типа внешности.

Боб и его мягкая элегантность

Эта стрижка давно стала символом стильной и уверенной в себе женщины. В отличие от строгих геометрических каре, здесь нет резких линий. В моде плавные переходы и текстурированные концы. Оптимальная длина — от середины шеи до основания плеч. Слишком короткий вариант потеряет эффект каре, а слишком длинный — его классическую суть.

Главное в этом бобе — естественный объем у корней и легкое закругление кончиков внутрь или наружу. Стрижка отлично смотрится с боковым пробором, который добавляет мягкости чертам лица. Текстура волос должна быть живой и подвижной, а не залакированной, поэтому важно выбирать минимальное количество стайлинговых средств.

Old Money Боб универсален. Он визуально смягчает черты, делает лицо более открытым и свежим, а также отлично скрывает небольшие несовершенства в области шеи. Чтобы добиться того самого глянцевого «дорогого» эффекта, укладывайте волосы круглой щеткой по направлению к лицу. Так кончики будут слегка заворачиваться внутрь, создавая аккуратный и ухоженный силуэт.

Каре в стиле «тихой роскоши»

Это более консервативная и строгая вариация классического боба. В ней нет места даже намеку на небрежность. Это выбор тех, кто ценит безупречные линии и аристократичную эстетику. Главная особенность такой стрижки — четкий, ровный срез по всей длине, который создает ощущение плотности и густоты волос. Никаких рваных прядей, ярко выраженной асимметрии или градуировки. Только идеально гладкая форма.

Объем в этом варианте более равномерный и сдержанный, без резких перепадов. Стрижка особенно хорошо смотрится на прямых или слегка вьющихся волосах и подходит женщинам, которые хотят подчеркнуть свою утонченность и аристократичный шарм. Классическое каре отлично сочетается с деловыми костюмами, платьями-футлярами и даже с простым трикотажем и почти всегда добавляет образу нотку статусности.

Идеальная укладка для такого каре — идеально ровная и блестящая. Используйте утюжок для выпрямления и сыворотку для зеркального блеска, чтобы подчеркнуть безупречную линию среза. При этом важно, чтобы волосы не выглядели пересушенными или перегруженными стайлингом, поэтому выбирайте качественные термозащитные средства.

Длинный Боб (Lob) с мягкими слоями

Для тех, кто пока не готов расстаться с длиной, идеальным решением станет удлиненный боб, он же lob. Такая стрижка сочетает в себе женственность длинных волос и строгость короткой формы. Длина до ключиц или чуть ниже. Это идеальный баланс, позволяющий делать разнообразные укладки, от идеально прямых волос до крупных романтичных локонов.

Внутри стрижки создаются «скрытые» слои, которые добавляют объем и движение, но при этом верхний слой остается ровным, сохраняя целостность формы. Пряди у лица выстригаются так, чтобы красиво подчеркнуть скулы и челюсть, что делает lob универсальным для любого типа лица и возраста. Он выглядит более расслабленно, чем классическое каре, но ничуть не уступает ему в элегантности.

Укладывать длинный боб проще простого. Он прощает легкую небрежность. Можно создать эффект «пляжных» волн, крупные локоны или оставить прямыми. Стрижка будет выглядеть уместно в любой ситуации. Главное — сохранять естественный блеск и ухоженность, ведь именно это и есть главный признак стиля Old Money.

Главный секрет стиля

Какой бы вариант вы ни выбрали, помните: эстетика «тихой роскоши» строится на трех китах — здоровый блеск, идеальный уход и естественность. Неважно, боб это или длинные волосы, они должны выглядеть живыми и дорогими. Инвестируйте в качественные средства для волос, регулярно подстригайте кончики, не злоупотребляйте стайлингом и обязательно используйте термозащиту. Именно эти простые правила помогут вашей прическе выглядеть дорого даже без сложной укладки, а вы будете чувствовать себя уверенно и стильно в любой ситуации.