Россияне стали чаще покупать украшения с коньячными бриллиантами

Коньячные бриллианты постепенно выходят за рамки нишевой вставки и становятся все популярнее. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики ювелирной компании Алькор.

«К коньячным относятся бриллианты коричневых тонов — от легкого золотисто-коричневого до насыщенного оттенка корицы. Необычный цвет драгоценных камней обусловлен примесями железа, никеля или азота. Ранее коньячные бриллианты не обладали особой ценностью на ювелирном рынке, но в последнее время их популярность стремительно растет», — рассказали эксперты.

Они также зафиксировали рост количества продаж собственных изделий с коньячными бриллиантами.

«Важно подчеркнуть, что рост происходил на фоне стагнации рынка. Данный факт подтверждает самостоятельный интерес покупателей к изделиям с коньячными бриллиантами. При этом рост в категории обеспечивается не только новинками: увеличиваются и продажи уже существующих моделей. Динамика говорит о формировании устойчивого спроса, а не краткосрочном эффекте от расширения ассортимента», — отметил руководитель отдела аналитики Михаил Веселов.

По мнению специалистов, самая популярная категория изделий с драгоценной вставкой — серьги, на них приходится большинство продаж украшений.

«На втором месте находятся кольца — почти половина от проданных драгоценностей с коньячными бриллиантами. Остальные 10% категории составляют подвески, колье и браслеты», — подчеркнули они.

И в заключение представители бренда отметили, что покупатели все чаще выбирают эти драгоценные камни за их редкость, и выразительный внешний вид.