Шорты в бельевом стиле — хит лета: как и с чем их носить

В этом сезоне атласные шорты достигли пика популярности: началось все с модных показов, затем тренд подхватили звезды и стритстайл. Рассказываем, как вписать их в повседневный гардероб, чтобы выглядеть актуально и исключить ассоциации с пижамой.

Шелковые шорты — это логичное продолжение любви к бельевому стилю. Сначала модными стали комбинации, затем — атласные юбки, а теперь очередь дошла и до шорт. Этот тренд стал частью более глобального движения comfort-luxe, который сочетает удобство и элегантность. А в жару одежда из легких, струящихся тканей — это еще и практично. Модные дома вроде Giambattista Valli, Chloé и Balmain уже показали, как эту вещь можно интегрировать в повседневный гардероб. И главное тут — работать на контрасте.

Три правила стилизации

Самое важное — увести аутфит от ассоциаций с домашней одеждой. Чтобы не выглядеть так, будто вы случайно вышли на улицу в пижаме, нужно выстраивать образ на контрасте фактур.

Верх должен сочетать структуру и плотность. Идеальное решение — жакет или блейзер строгого кроя. Контраст между плотной фактурой пиджака и нежным шелком создает эффектный образ. В жару альтернативой станет объемная рубашка оверсайз (ее можно небрежно застегнуть только на пару пуговиц) или базовая хлопковая футболка. Можно даже надеть мужской жилет или свитшот — игра фактур здесь только приветствуется. Сами шорты выбирайте с кружевной окантовкой штанин и на высокой посадке — это самые трендовые модели. Обратите внимание на фасон «блумер» — объемные и присборенные у пояса, они обеспечивают максимальную воздушность. Актуальные цвета для лета: молочный, небесно-голубой, бежевый, шоколадный. Обувь и аксессуары могут быть практически любыми: от грубых кед и лоферов (чтобы «заземлить» образ) до женственных босоножек и мюль. Балетки и минималистичные слипоны добавят элегантности, а крупные солнцезащитные очки станут финальным штрихом.

4 готовых стилизации на любой случай

Для города. Беспроигрышный вариант — добавить рубашку и пиджак прямого кроя до середины бедра. Контраст между тканью жакета и струящимся атласом делает лук дорогим и сложным. Не заправляйте рубашку под шорты — пусть она свободно ниспадает, создавая расслабленный силуэт. Дополнить лук можно мюлями, лоферами или кедами. Для встречи с друзьями. Деликатный атлас и уютный, ворсистый трикотаж — неожиданно удачное сочетание. Тонкий джемпер, кардиган или поло из джерси «заземляют» образ и делают его повседневным. Отличное решение для бранча, когда хочется выглядеть стильно, но без излишней вычурности. Спортивный шик. Попробуйте надеть шорты с оверсайз-худи или тонкой ветровкой с воротником-стойкой. Спортивный элемент создает необходимую дистанцию от «бельевой» тематики и выглядит очень свежо. Добавьте носки, слингбэки или кроссовки — и образ готов. Пляжный вариант. В курортной обстановке атласные шорты можно носить со свободной хлопковой рубашкой в мужском стиле. Расстегните несколько пуговиц внизу или сверху, чтобы добавить небрежности. В качестве обуви — вьетнамки, а из аксессуаров — соломенная шляпа и сумка-корзина.

Важные детали, о которых нельзя забывать

Никогда не сочетайте шелковые шорты с топами из аналогичного материала — получится атласная пижамы, а не модный образ. Если вы надеваете шорты с кружевом, верх должен быть максимально простым и лаконичным, чтобы сохранить баланс.

Избегайте высоких шпилек. В сочетании с кружевными шортами они мгновенно делают образ вульгарным и устаревшим. Отдайте предпочтение обуви на плоском ходу или низком устойчивом каблуке: мюли, балетки, лоферы, кеды или сандалии.

Атласные шорты должны сидеть на бедрах свободно. Если ткань натягивается, специфические блики испортят весь вид.

Белье очень важно: выбирайте только бесшовные модели телесного цвета. Любые другие варианты будут заметны под гладкой тканью.

Шелковые шорты — достаточный акцент, поэтому не стоит перегружать образ дополнительным декором. Лаконичные украшения, качественная сумка — и этого достаточно. Ваша задача заключается в том, чтобы сохранить баланс между «нарядностью» шорт и простотой остальных элементов.

Еще несколько сезонов назад шелковые шорты, тем более с кружевом, воспринимались как нечто устаревшее и неприемлемое в городском аутфите. Однако сегодня они стали одним из самых ярких трендов, который сочетает чувственность и комфорт. Используйте его как главный акцент — это самый простой способ добавить образу изюминку и стильно выглядеть в жаркие дни.