Кристина Асмус похвасталась главными итогами похудения

Актриса Кристина Асмус, проводящая отпуск вместе с 12-летней дочерью Анастасией, поделилась с подписчиками главными итогами своего похудения.

Звезда призналась, что, несмотря на курортный режим, она не прекращала интенсивные тренировки. И это принесло свои плоды: ей удалось добиться заметного рельефа мышц, о чем она радостно сообщила подписчикам.

«Я подсушилась и отчетливо увидела четырехглавую мышцу бедра. Не на этой фотке, в смысле, в спортзале. И на обеих ногах, между прочим. Господи, как я их ждала!!! Ни дня в отпуске не пропустила спорт, очень собой горжусь», — написала Асмус в соцсетях.

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Однако отдых не обошелся без серьезных испытаний. Кристина сообщила, что была вынуждена пройти курс антибиотиков из-за острой зубной боли. Кроме того, актрисе пришлось пережить тревожную ночь в местной клинике: из-за проблем со здоровьем дочери ей пришлось обратиться за помощью к медикам. Однако, что конкретно случилось, она не сообщила.

Несмотря на трудности, поездка запомнилась актрисе и приятными моментами. Она призналась в любви к местным фруктам и финикам — последние она даже решила вывезти в Москву в отдельном чемодане.

Ранее Асмус рассказывала, как худела для роли в фильме «Холоп». По ее слова до начала съемок она была на 12 кг больше и когда не смогла надеть корсет, поняла, что пора что-то делать. Чтобы избавиться от лишнего ей пришлось ходить в зал, поддерживать дефицит калорий, делать процедуры, массаж, бегать, ходить в бассейн и многое другое. Согнать килограммы ей удалось лишь благодаря железной силе воли и мотивации.