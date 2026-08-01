Певица Рианна в нижнем белье снялась для рекламы

Певица Рианна стала лицом новой рекламной кампании своего бренда нижнего белья Fenty. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Рианна позировала в черном белье с отделкой из белого кружева. Образ дополнили чулки и подвязки, а также колье с бриллиантами. Волосы ей уложили крупными локонами и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками. Во время съемки она держала в руках дорожный знак.

7 июля возникли слухи о том, что Рианна беременна в четвертый раз. Артистку заметили на свидании с возлюбленным A$AP Rocky в Нью-Йорке. Она появилась на публике в объемном макси-платье в сине-белую полоску. Образ дополнили массивные золотые браслеты, серьги и красная сумка из кожи. Волосы певица распустила и сделала вечерний макияж с угольно-черными стрелками.

19 июля Рианна и рэпер ASAP Rocky появились на финале Чемпионата мира по футболу. Они были замечены на трибуне стадиона MetLife Stadium в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси. Певица с бокалом шампанского в руке станцевала «Макарену», пока ее возлюбленный пил коктейль. Артистка была одета в коричневую футболку, которую дополнила золотыми украшениями.

Ранее Рианна в джерси подогрела слухи о беременности.