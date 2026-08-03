Брюки в стиле 2000-х стали трендом лета

Брюки в стиле конца 1990-х — начала 2000-х годов стали трендом лета 2026 года. Материал появился на сайте журнала Vogue.

Речь идет об изделиях зеленых оттенков, например оливкового или хаки. При этом, по словам журналистов, они могут быть различных фасонов. Так, в список вошли брюки карго, которые эксперты посоветовали комбинировать с босоножками на танкетке, и брюки оверсайз свободного кроя, к которым подойдут кожаные вьетнамки и воздушные блузы.

В то же время актуальными оказались зеленые джинсы, сочетающиеся с плоскими кедами и топами в бельевом стиле, и брюки с защипами с босоножками на каблуке. Завершили перечень штаны прямого кроя, которые редакторы порекомендовали носить с плетеными балетками и полосатыми блузками.