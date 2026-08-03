$80.0791.96

Брюки в стиле 2000-х стали трендом лета

Lenta.ruиещё 1

Брюки в стиле конца 1990-х — начала 2000-х годов стали трендом лета 2026 года. Материал появился на сайте журнала Vogue.

Брюки в стиле 2000-х стали трендом лета
© Global Look Press

Речь идет об изделиях зеленых оттенков, например оливкового или хаки. При этом, по словам журналистов, они могут быть различных фасонов. Так, в список вошли брюки карго, которые эксперты посоветовали комбинировать с босоножками на танкетке, и брюки оверсайз свободного кроя, к которым подойдут кожаные вьетнамки и воздушные блузы.

В то же время актуальными оказались зеленые джинсы, сочетающиеся с плоскими кедами и топами в бельевом стиле, и брюки с защипами с босоножками на каблуке. Завершили перечень штаны прямого кроя, которые редакторы порекомендовали носить с плетеными балетками и полосатыми блузками.