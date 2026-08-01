Памела Андерсон в расстегнутом платье из атласа снялась для обложки глянца

Актриса Памела Андерсон стала лицом нового выпуска журнала Vogue. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

59-летняя Памела Андерсон позировала в розовом расстегнутом спереди платье из атласа. Образ дополнили две майки от бренда Prada, кольца с бриллиантами и ожерелье. Актрисе сделали укладку с локонами и макияж со стрелками. На других кадрах она снялась в «голом» платье из страз, пестрой шубе и мини-платье.

В феврале Памела Андерсон появилась на публике на фестивале в Берлине. Актриса позировала в коротком платье-кейпе с цветочным принтом. Образ дополнили колготки, черные туфли, массивные серьги и солнцезащитные очки. Волосы ей уложили мягкими локонами, при этом от макияжа она отказалась.

Недавно Памела Андерсон снялась в полосатом лонгсливе, продемонстрировав лицо без макияжа и укладки. В рекламном ролике бренда Aerie модель иронизировала над фотосессиями брендов, которые создавались с помощью ИИ.

Ранее 45-летняя Джессика Альба в бельевом топе снялась для рекламы.