Семь вещей из гардероба, которые сегодня выглядят старомодно

Многие вещи из гардероба остаются с нами не потому, что они действительно подходят, а просто по привычке. Те самые джинсы, которые когда-то сидели идеально, любимая туника или блуза «на особый случай» могут незаметно сделать образ тяжелее и добавить возраст, уверяют авторы канала «Элен в тренде!».

Мода меняется не только в фасонах, но и в деталях. Некоторые приемы, которые раньше считались удачными, сегодня уже выглядят устаревшими.

Один из таких вариантов — сочетать черные колготки абсолютно с любой одеждой. Когда-то считалось, что они делают ноги стройнее, но сейчас такой прием часто утяжеляет образ. Более современно выглядят матовые телесные колготки, модели в тон обуви или вовсе отсутствие колготок в теплое время года.

Свое время прошли и туники с асимметричным низом и яркими принтами вроде пейсли. Они часто создают ощущение, будто одежду выбирали только для того, чтобы скрыть фигуру. Вместо них лучше смотрятся простые рубашки, однотонные блузы и вещи прямого кроя.

Не самый удачный вариант — надевать короткий жилет поверх блузы с рукавами. Такой прием может визуально делить силуэт и добавлять лишний объем. Сейчас жилеты чаще носят самостоятельно или сочетают с более свободными рубашками.

Джинсы с низкой посадкой и стразами на карманах тоже остались в прошлом. Они меняют пропорции фигуры и могут сделать ноги визуально короче. Более актуальный выбор — прямые или свободные джинсы с высокой посадкой без лишнего декора.

Болеро поверх платья когда-то считалось праздничным решением, но сегодня такой элемент часто выглядит старомодно. Его можно заменить коротким жакетом, кардиганом прямого кроя или легкой накидкой.

Устарели и лаковые балетки с острым носом и декоративными бантами. Вместо них лучше выбирать более спокойные модели из кожи или замши, мюли или удобные сандалии.

Еще один привет из прошлых лет — платья с корсетными вставками, вычурными вытачками и плотными тканями. Сейчас больше ценится естественная посадка: платья прямого силуэта, модели с запахом или легкой А-формы.

Стиль не требует полностью менять гардероб каждый сезон. Иногда достаточно убрать несколько привычных приемов и посмотреть на любимые вещи свежим взглядом. Именно детали часто делают образ современным.

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Татьяна Решетова: «Люблю жилетки, всегда были в моем гардеробе. Разные. Есть и сейчас. Но летнюю льняную на голое тело надеть не могу. Руки, зона подмышек как-то уже подводят. Поэтому ношу на футболки и рубашки».

Ира ирина: «Не люблю черные колготки. Точнее, не приемлю их с цветной одеждой. Особенно черные колготки с платьем в цветок без рукавов».

Летний образ может испортить не только случайная деталь, но и неправильный уход за любимыми вещами. Важно не просто выбирать одежду, которая подходит по стилю, но и сохранять ее внешний вид. «ГлагоL» рассказывал, какие ошибки в гардеробе могут испортить образ и как продлить жизнь вещам.