Алсу раскрыла своей секрет идеальной фигуры

Алсу рассказала, как ей удаётся сохранять стройность. Артистка в беседе с «Лотус медиа» призналась, что ничего особенного для поддержания формы не делает — она стройна от природы.

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«Я всю жизнь, в общем-то, в одном весе. Я стройна от природы. Но бывает отдых, туда-сюда... В целом я стараюсь просто максимально двигаться. Стараюсь питаться правильно», — поделилась Алсу.

На вопрос журналистов о том, говорит ли она дочерям, что надо меньше есть и сохранять стройность, певица ответила категорично. По её словам, такие комментарии всегда травмируют и могут вызвать пищевые расстройства.

«Кому-то комфортно так, кому-то — так. Поэтому я всегда говорю: «Вы красивые в любом виде для меня, вы выбираете сами, как вы хотите выглядеть»», — заявила звезда.

Алсу рассказывала, что её 9-летний сын Рафаэль уже получает зарплату за съёмки — 5000 рублей за один съёмочный день. Мальчик любит математику, увлекается шахматами, хорошо играет на пианино и сочиняет музыку. Деньги сына артистка переводит на карту маркетплейсов, чтобы он сам мог покупать себе желаемое.