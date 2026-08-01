Сати Казанова объяснила, почему отказалась от ботокса

Сати Казанова рассказала о своих секретах молодости и объяснила, почему отказалась от ботокса. По словам артистки, инъекции ей не подходят — они не дают желаемого результата и оставляют чувство дискомфорта.

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«Методы, которыми я поддерживаю молодость, в большей степени механические: массажи и определённые техники поддержания каркаса лица. Это работа с фасциями, потому что бесполезно воздействовать на мышечные волокна, если не задействованы фасциальные. Это мне уже очень много лет помогает», — поделилась Казанова для WomanHit.

Сати не скрывает, что лет 10–15 назад несколько раз делала ботокс, но результат её не устроил.

«Самочувствие, внешний вид, состояние кожи, мимика — всё это меня не удовлетворяет. Это что-то чуждое мне, я не хочу к этому привыкать», — откровенничает Сати.

Вместо уколов артистка увлекается аюрведой и медитациями. По её мнению, эти практики помогают наладить обменные процессы, нормализовать гормональный фон и кровообращение.

Сати уже высказывалась о пластических операциях. Певица уверена, что даже самое дорогое хирургическое вмешательство не сделает женщину привлекательной, если внутри нет гармонии.