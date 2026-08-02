Как носить горошек летом 2026 года: от микро до макро

Горох возвращается каждое лето, и каждый раз кажется, что мы уже все о нем знаем (или почти все). Но каждый раз вылезает что-нибудь эдакое и мы снова ахаем. В этом сезоне принт ведет себя иначе: он не цитирует ретро, не играет в наивность и не требует обязательной юбки-колокола.

Точки на ткани стали сложнее, крупнее, смелее и при этом универсальнее. Разбираемся, какой горошек актуален сейчас, с чем его сочетать и как не превратиться в экспонат из прошлого.

Три размера, три настроения

Горошек перестал быть единым целым. В 2026 году дизайнеры работают с тремя масштабами, и каждый диктует свои правила.

Микроточки — самый деликатный вариант. Издали ткань выглядит однотонной с легкой фактурой. Принт не привлекает внимание к конкретным зонам, визуально собирает силуэт и подходит для офисных образов. Блуза с микро-горошком под жакетом — решение для строгого дресс-кода, где рисунок не должен кричать о себе.

Средний размер — универсальная база. Точки размером с монету подходят почти всем типам фигуры, не мерцают и не дробят силуэт. Принт в средний горошек можно смело брать за основу гардероба.

Крупный горох — выбор для тех, кто готов к вниманию. Пятна размером с блюдце или больше работают как самостоятельный акцент. Их нельзя перекрывать другими яркими деталями. Одно платье с макро-горошком запоминается надолго — и это его главная сила.

Отдельно стоит асимметричный горошек: точки разного диаметра, овальной формы или хаотично разбросанные. Такой рисунок выглядит дорого и современно, он добавляет динамики даже простому крою.

Цвет: классика и смелые пары

Черно-белый горох остается вне конкуренции — он работает всегда, с любой тканью и в любом образе. Белый на синем фоне дарит свежесть, бежевый с шоколадным — мягкость и тепло.

Но этим летом в тренде цветные сочетания. Красный с белым, лимонный с сиреневым, оранжевый с розовым — такие пары встречаются в коллекциях все чаще. Если боитесь перебора, выбирайте один яркий цвет в паре с нейтральным: например, синий с кремовым или терракотовый с молочным.

Для зоны декольте и лица лучше подходят неконтрастные сочетания: серый с бледно-розовым или синий с пыльно-голубым. Мягкие переходы делают образ благороднее и не добавляют возраста.

Чего избегать: три главные ошибки

Даже самый актуальный принт не всегда выглядит удачно. Чаще всего проблему создает не сам горошек, а неправильное сочетание вещей.

Одна из самых распространенных ошибок — использовать рисунок сразу в нескольких элементах гардероба. Если юбка, блуза, обувь и сумка украшены одинаковым принтом, образ выглядит перегруженным, а взгляд не может сосредоточиться на чем-то одном. Гораздо выигрышнее оставить горошек главным акцентом комплекта, дополнив его однотонными вещами. При желании можно добавить еще один аксессуар с таким же рисунком, но не больше.

Не менее важен размер принта. Слишком частый мелкий горошек иногда создает визуальную рябь, из-за которой отдельные участки фигуры могут казаться объемнее. Крупные круги, наоборот, неизбежно привлекают внимание, поэтому их лучше размещать в тех зонах, которые хочется подчеркнуть. Наиболее универсальным считается рисунок среднего размера — он гармонично смотрится на большинстве типов фигуры и легко вписывается в повседневный гардероб.

Еще одна ошибка связана с выбором обуви и аксессуаров. Поскольку горошек сам по себе выглядит выразительно, не стоит дополнять его слишком сложными деталями. Туфли с обильным декором, массивные платформы или большое количество ремешков перегружают комплект. Намного гармоничнее смотрятся лаконичные босоножки, классические лодочки, балетки, кеды или лоферы, которые поддерживают образ, не перетягивая внимание на себя.

С чем сочетать горошек, чтобы образ выглядел современно

Многие привыкли воспринимать горошек как принт, который требует исключительно романтичных сочетаний. Однако этим летом его возможности гораздо шире. Он легко адаптируется к разным стилям и одинаково гармонично смотрится как с базовыми вещами, так и с более смелыми решениями.

Одним из самых удачных компаньонов остается деним. Джинсы, рубашки, шорты или куртки из джинсовой ткани делают образ более расслабленным и повседневным. Блуза в горох с прямыми джинсами, юбка с джинсовой рубашкой или платье, дополненное короткой курткой, — сочетания, которые подходят практически для любого случая.

Совсем иначе принт раскрывается рядом с кожей. Куртка, жакет или плащ из гладкой кожи создают выразительный контраст с легкими тканями, благодаря чему образ выглядит более современным. Такой прием особенно хорошо работает с платьями и блузами в горох.

Еще один актуальный вариант — сочетание с полупрозрачными материалами. Органза, сетка и шифон продолжают оставаться среди главных летних фактур, а горошек делает их еще интереснее. Чтобы комплект выглядел гармонично, прозрачные изделия лучше носить поверх плотного топа, боди или другой базовой основы.

Тем, кто любит более сложные стилистические решения, стоит обратить внимание на комбинацию нескольких принтов. Горошек хорошо сочетается с полоской, клеткой и цветочным рисунком, если их объединяет общая цветовая палитра. Самый простой способ избежать перегруженности — повторить хотя бы один оттенок в обоих орнаментах.

Неожиданно удачно горошек вписался и в эстетику начала 2000-х. В сочетании с брюками или джинсами на заниженной посадке, короткими топами и лаконичными футболками он уже не выглядит исключительно романтичным. Привычный рисунок приобретает более динамичный характер и становится частью современного городского гардероба.

Горошек остается одним из самых универсальных летних принтов благодаря способности адаптироваться к разным стилям. Он одинаково удачно смотрится в деловом, романтичном, повседневном и отпускном гардеробе. Достаточно выбрать подходящий размер рисунка, соблюдать баланс между принтом и однотонными вещами и не перегружать комплект декоративными деталями.