Раскрыта тема бала Met Gala 2027 в Нью-Йорке

Бал Института костюма Met Gala в следующем году будет посвящен творчеству британского дизайнера Джона Гальяно. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Тема бала звучит как «Джон Гальяно: Горизонты» (John Galliano: Horizons). Отмечается, что Гальяно — третий из ныне живущих дизайнеров, кто был удостоен персональной выставки в Метрополитен-музее. До него были Ив Сен-Лоран в 1983 году и Рей Кавакубо из Comme des Garçons в 2017-м.

«Нет никого более достойного выставки такого масштаба, чем Джон Гальяно. Его творчество — в Dior, Givenchy, Margiela, его собственном бренде и других — сочетает в себе эрудицию и креативность, мрачность и свет. Прошлое, настоящее, будущее — все это сливается воедино удивительным образом. Он великий дизайнер, и его карьера не определяется каким-то одним моментом — чем-то, с чем ему придется жить всю оставшуюся жизнь», — заявила бывший главный редактор журнала Vogue Анна Винтур.

В 2011 году Гальяно оказался в центре скандала из-за видеозаписи, где он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, невнятно произносил оскорбления в адрес двух женщин, которых он считал еврейками. Суд во Франции приговорил дизайнера к штрафу в размере €6 тысяч, признав его виновным в антисемитском поведении. После модельер был лишен звания кавалера ордена Почетного легиона.