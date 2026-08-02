Кейт Миддлтон вышла в свет в плиссированной юбке

Принцесса Кейт Миддлтон появилась на публике с мужем, принцем Уильямом, и детьми. Фото опубликованы на сайте Page Six.

1 августа супруги стали гостями Игр Содружества, которые проходили в Глазго, Шотландия. Пару сопровождали их дети: 13-летний принц Джордж, 11-летняя принцесса Шарлотта и 8-летний принц Луи. Принцесса Уэльская пришла на мероприятие в полосатом джемпере, зеленом жакете, белой плиссированной юбке и серьгах. Старший сын короля Великобритании Карла III предпочел голубую рубашку и темно-синий брючный костюм.

22 июля Кейт Миддлтон и принц Уильям публично поздравили старшего сына с днем рождения. Королевская семья выложила фото, где принц Джордж был запечатлен в белой рубашке и черном брючном костюме.

До этого жена принца Уильяма появилась на женском финале Уимблдона. Она вышла на публику в красной блузе с глубоким декольте и юбке-карандаш. Образ дополнил пояс на талии в тон, черный бант и серьги с подвеской. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали легкий макияж с коричневыми тенями. На трибуне Кейт Миддлтон успела поговорить с теннисисткой Марией Шараповой и своим братом Джеймсом.