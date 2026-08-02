Дуа Липа появилась на публике в мини-платье в пайетках

Певица Дуа Липа вышла на публику в сияющем мини-платье. Знаменитость поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Дуа Липа посетила музыкальный фестиваль Sunny Hill в Косово. Певица выбрала для мероприятия серебристое мини-платье в крупных пайетах и черные кожаные сапоги. Поп-исполнительница уложила волосы в легкие локоны и сделала макияж с черными стрелками и темно-розовой помадой.

13 июля Липа выложила фото, где перед зеркалом в черном топе с глубоким декольте, под который надела лиф бикини в тон. Певица добавила к образу голубые джинсы с кожаным ремнем, солнцезащитные очки, золотые часы и кольца. Поп-исполнительница была запечатлена с распущенными волосами и макияжем с нюдовой помадой.

До этого Дуа Липа показала первые фото со свадьбы с Каллумом Тернером. Певица выбрала для главного торжества белое платье с длинным шлейфом и фатой от Матье Блази, кредитивного директора Chanel. Свадьба длилась три дня и прошла на вилле на Сицилии. Невеста сменила сразу несколько нарядов от Bottega Veneta до Chloe. Певица показала детали свадьбы, а также снимки в окружении близких и друзей.