Рената Литвинова выложила снимок в купальнике

Актриса и режиссер Рената Литвинова продемонстрировала фигуру в купальнике. Знаменитость поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

59-летняя Рената Литвинова предстала перед камерой в черном слитном купальнике с декольте, который дополнила солнцезащитными очками в тон и цепочкой с кулоном. Актриса позировала с распущенными волосами и без косметики на пляже.

21 июля Литвинова снялась в рекламе новой коллекции бренда Enfants Riches Déprimés. Актриса примерила белое макси-платье с глубоким декольте, под которое не стала надевать бюстгальтер. Образ артистки дополнили черные сабо на каблуках и белая кожаная сумка. Знаменитости уложили волосы в пучок и сделали макияж с черными стрелками, серебристыми тенями и помадой.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что Литвинова выставила на закрытую продажу свою московскую квартиру. Речь идет о недвижимости площадью 344 кв. м в элитном ЖК «Большая Дмитровка IX». По данным издания, она планирует продать недвижимость за 1 млрд рублей. За доплату в 5 миллионов рублей артистка готова отдать весь прошлый интерьер.