Бородина снялась в бюстгальтере и коротких шортах

Телеведущая и блогерша Ксения Бородина продемонстрировала фигуру в бюстгальтере. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ксения Бородина стояла перед зеркалом в розовом бюстгальтере и черных коротких шортах. Телеведущая также надела золотые браслеты и часы. Блогерша собрала волосы с помощью заколки и отказалась от макияжа. Снимок был сделан во время отдыха знаменитости в Турции.

29 июля произошел конфликт между Ксенией Бородиной и ее коллегой Викторией Боней. Бородина обратила внимание на видео, где ее сняли с неудачного ракурса на премьере фильма «За любовь». Под роликом Виктория Боня обратилась к блогерше с предложением прислать ей консилеры собственного бренда косметики. Бородина была оскорблена поведением коллеги. Она показала неудачное фото Бони и напомнила, что та обычно выступает против хейта.

Позже артистка Анна Калашникова поддержала Викторию Боню в конфликте с Ксенией Бородиной из-за неудачного кадра. Она отметила в разговоре с «Газетой.Ru», что блогерша не стала бы специально провоцировать телеведущую.