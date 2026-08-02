Дочь Трампа выложила фото в бикини

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка снялась в купальнике. Знаменитость поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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44-летняя Иванка Трамп показала, как проводит лето со своей семьей. На одном из кадров бизнесвумен позировала в белом лифе бикини с полосами, который дополнила кольцом и браслетами. Дочь Дональда Трампа снялась с собранными в пучок волосами и рисунком на лице.

19 июля Иванка Трамп появилась с мужем Джаредом Кушнером на финале Чемпионата мира по футболу. Они позировали, стоя на трибуне стадиона MetLife Stadium в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси. Бизнесвумен предстала перед камерой в желтом полосатом платье с глубоким декольте и солнцезащитных очках. Она уложила волосы и сделала макияж в естественном стиле. Кушнер был запечатлен в голубой рубашке.

Финальная игра завершилась победой Испании над Аргентиной со счетом 1:0 в дополнительное время. Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Аргентина играла в меньшинстве с 90+3-й минуты после удаления полузащитника Энцо Фернандеса. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.