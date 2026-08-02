Ирина Шейк опубликовала фото топлес на фоне слухов о романе со звездой NBA

Супермодель Ирина Шейк опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото с голой грудью на фоне слухов о романе со звездой NBA Девином Букером.

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1 августа Ирина Шейк публично поздравила своего друга, дизайнера Риккардо Тиши, с днем рождения. В честь 52-летия модельера манекенщица разместила их совместные фото. Один из кадров был сделан во время их разговора по видеосвязи. Супермодель была запечатлена с голой грудью в кровати.

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26 июля впервые возникли слухи о романе Ирины Шейк с экс-возлюбленным коллеги Кендалл Дженнер, звездой NBA Девином Букером. Супермодель была замечена со спортсменом в ресторане в Хэмптонсе. При этом в сети нет их совместной фотографии. Сами знаменитости пока не комментировали слухи о романе.

Позже инсайдер из окружения звезд рассказал, что Ирина Шейк и Девин Букер познакомились несколько месяцев назад через общих друзей. По словам собеседника таблоида People, отношения супермодели и спортсмена начались недавно, однако они «очень нравятся друг другу». Источник добавил, что сейчас влюбленные стараются проводить много времени вместе, прежде чем у звезды NBA начнутся тренировки.