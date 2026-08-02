Глюкоза выложила фото с ярко-красными волосами и размазанной тушью

Певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) провела прямой эфир с красными волосами. Знаменитость поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Глюкоза была запечатлена в черном кожаном топе с длинными рукавами и перчатках в тон. Певица позировала в парике с ярко-красными длинными волосами и макияжем с размазанной тушью и бордовой помадой.

В июле Глюкоза в инопланетном образе появилась на фестивале VK Fest на ВДНХ в Москве. Она пришла на мероприятие в белом укороченном топе, облегающих шортах и кожаных ботфортах. Певице сделали макияж в белых тонах и необычную прическу. Артистка в интервью VK Fest рассказала, что ее образ вдохновлен новой музыкой.

«Новые впечатления, новые эмоции, которые я хочу отразить в новом альбоме. И этот образ, мне кажется, здорово его тоже отражает», — заявила исполнительница.

До этого Глюкоза сыграла диджей-сет на презентации, организованной в атмосфере выпускного бала. Певица вышла в свет в розовом бюстгальтере, который дополнила черным кожаным боди, укороченной курткой и полупрозрачными брюками на заниженной талии. Исполнительница появилась на публике с ирокезом и макияжем с розово-зелеными тенями, румянами и голубо-розовой помадой.