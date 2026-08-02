Дженнифер Лопес похвасталась фигурой в полупрозрачном платье из страз

Певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в платье из страз. Знаменитость поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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57-летняя Дженнифер Лопес стояла перед зеркалом в полупрозрачном макси-платье, украшенном стразами. При этом певица не стала надевать бюстгальтер. Артистка дополнила наряд только длинными серьгами. Актрисе уложили волосы в гладкий пучок и сделали вечерний макияж с наращенными ресницами, румянами, контурингом, хайлайтером и блеском для губ.

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29 июля папарацци засняли Дженнифер Лопес во время прогулки с близнецами Эммой и Максом в Риме. Актриса была запечатлена в мини-платье с рисунком, которое дополнила платком на голову, солнцезащитными очками, массивными серьгами, браслетом и вьетнамками. Певица появилась на публике с распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах. На некоторых снимках артистка фотографировала детей и ела мороженое.

До этого Лопес показала, как провела время на Сицилии. На одном из кадров актриса позировала в образе Dolce & Gabbana. Певица предстала в черном прозрачном боди, сетчатых колготках, чулках, кружевной накидке с диадемой, золотых браслетах и колье. Исполнительница была запечатлена с распущенными волосами и без макияжа на балконе с видом на море.