Кэти Перри засняли в бикини в Сен-Тропе

Американская певица Кэти Перри и экс-премьер Канады Джастин Трюдо попали в объектив папарацци на отдыхе в Сен-Тропе. Снимки пары публикует Harper's Bazaar.

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41-летняя исполнительница отправилась на пляж в бикини коричневого цвета, надев солнцезащитные очки люксового бренда Chloe. На размещенных кадрах видно, что возлюбленные вместе купались в море, а также пили шампанское у пирса.

Ранее в июле интимный момент Перри и Трюдо на лодке обсудили в сети.

Пара подтвердили слухи о романе в октябре 2025 года. Пара отметила день рождения Перри на свидании в знаменитом кабаре Crazy Horse Paris, где их уже ожидали десятки фотографов. После шоу Трюдо и Перри вышли, держась за руки, фанат подарил певице розу и поздравил с праздником, на что пара улыбнулась и удалилась в ожидавший их автомобиль.