51-летнюю Еву Лонгорию засняли в крошечном купальнике на пляже Испании
Ева Лонгория оказалась в центре внимания на пляже Испании. Звезда «Отчаянных домохозяек» была в крошечном бикини, которое, как отметили пользователи Сети, ей уже не по размеру.
51-летняя актриса щеголяла в серо-белом раздельном купальнике на завязочках со «змеиным» принтом. Лонгория уверенно демонстрировала свое стройное тело. Макияжа не Еве не было, она выглядела максимально естественно. Фотографии публикует издание Daily Mail.
Пользователи Сети принялись обсуждать формы знаменитости. Многие считают, что Лонгория нереалистично себя оценила — ей пора бы носить купальники на размер или два больше.
«Купальник слишком миниатюрный», «Мне кажется, она похудела на уколах. Выглядит неестественно для 51 года», «Она и Джей Ло настоящие нарцисски», «Как бы она ни старалась, но купальник для нее маловат», «Видно, что была липосакция», — написали в комментариях под снимками.
Сейчас Ева живет на две страны — Мексику и Испанию. Вместе с артисткой кочуют из одного государства в другое ее супруг Хосе Бастон и их сын Себастьян, которому семь лет.
А ранее свою фигуру в купальнике показала Эмили Ратаковски. Американская модель похвасталась упругим бюстом.