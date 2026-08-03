51-летнюю Еву Лонгорию засняли в крошечном купальнике

Ева Лонгория оказалась в центре внимания на пляже Испании. Звезда «Отчаянных домохозяек» была в крошечном бикини, которое, как отметили пользователи Сети, ей уже не по размеру.

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51-летняя актриса щеголяла в серо-белом раздельном купальнике на завязочках со «змеиным» принтом. Лонгория уверенно демонстрировала свое стройное тело. Макияжа не Еве не было, она выглядела максимально естественно. Фотографии публикует издание Daily Mail.

© WomanHit.ru - МК

Пользователи Сети принялись обсуждать формы знаменитости. Многие считают, что Лонгория нереалистично себя оценила — ей пора бы носить купальники на размер или два больше.

«Купальник слишком миниатюрный», «Мне кажется, она похудела на уколах. Выглядит неестественно для 51 года», «Она и Джей Ло настоящие нарцисски», «Как бы она ни старалась, но купальник для нее маловат», «Видно, что была липосакция», — написали в комментариях под снимками.

Сейчас Ева живет на две страны — Мексику и Испанию. Вместе с артисткой кочуют из одного государства в другое ее супруг Хосе Бастон и их сын Себастьян, которому семь лет.

А ранее свою фигуру в купальнике показала Эмили Ратаковски. Американская модель похвасталась упругим бюстом.