Вера Брежнева опубликовала откровенное фото

Певица Вера Брежнева снялась с полуобнаженной грудью. Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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44-летняя Вера Брежнева примерила образ, вдохновленный американской бизнесвумен и дизайнером интерьера Айрис Апфель. Певица позировала перед камерой в расстегнутой полосатой рубашке без бюстгальтера. Поп-исполнительница дополнила образ джинсовой косынкой, массивными браслетами, солнцезащитными очками, кольцом и жемчужными бусами. Артистка была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

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В мае Брежнева снялась в черно-белом слитном купальнике с декольте, который дополнила солнцезащитными очками, золотыми кольцами, цепью и браслетом. Певица была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах. На одном из кадров, которые выложила знаменитость в личном блоге, она лежала на шезлонге.

В июне Брежнева вышла на публику в укороченном черном топе и шароварах. Образ поп-исполнительницы дополнили балетки из черной кожи, ожерелья, солнцезащитные очки и соломенная сумка на плечо. Волосы знаменитости уложили мягкими локонами и сделали легкий макияж. Певица гуляла по Баку и смотрела достопримечательности.