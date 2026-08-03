Эмили Ратаковски предстала полностью обнаженной

Модель и актриса Эмили Ратаковски снялась без одежды. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Эмили Ратаковски показала, как прошел ее отдых с друзьями. На одном из кадров модель была запечатлена полностью обнаженной на пляже. Манекенщица позировала, прикрыв бокалом грудь. Актриса предстала перед камерой с собранными в пучок волосами и без макияжа.

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«Июль», — подписала пост знаменитость.

5 июля Ратаковски сообщила, что у нее появился новый возлюбленный. Она публично поздравила избранника с днем рождения. Модель опубликовала фото, где держала возлюбленного за руку. При этом она не стала раскрывать личность бойфренда.

«С днем рождения, моя любовь», — подписала фото знаменитость.

В феврале 2018 года Эмили Ратаковски вышла замуж за продюсера Себастьяна Бир-Маккларда спустя несколько месяцев отношений. В 2021 году в семье знаменитостей произошло пополнение. У пары родился сын, которого назвали Сильвестр. В июле 2022 года Эмили Ратаковски рассталась со своим мужем.

После развода Ратаковски замечали на свиданиях с бывшим парнем Ким Кардашьян, Питом Дэвидсоном, диджеем Орацио Риспо, комиком Эриком Андре и певцом Гарри Стайлсом.